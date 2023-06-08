Доктор Малышева: трещины на пятках могут быть признаком опасного заболевания

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева считает, что трещины на пятках могут быть единственным признаком опасного заболевания — сахарного диабета, который в течение длительного времени больше никак себя не проявляет.

Фото: radiokp.ru

Малышева напомнила, что диабет оказывает негативное влияние на все ткани организма, в том числе и на кожу.

"Трещины на пятках являются одним из признаков сахарного диабета. При этом заболевании происходят атрофические изменения тканей, кожа теряет эластичность и трескается", — объяснила Малышева в эфире телеканала "Россия 1".

Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что при диабете, несмотря на глубину и кровоточивость трещин, они не являются болезненными. Это происходит вследствие ухудшения кровоснабжения, вызывающего повреждения нервных окончаний стоп. Их чувствительность снижается, и диабетики могут даже не обращать внимание на глубокие трещины, в которые запросто может попасть инфекция.

Врачи подчеркнули, что трещины часто являются единственным симптомом диабета.

"При появлении трещин на пятках нужно обязательно нужно обратиться к врачу и проверить уровень сахара, даже если нет других симптомов диабета", — заключила Малышева.

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