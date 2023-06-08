Терапевт Маргарита Королёва назвала землянику "антибиотиком природного происхождения". По словам специалиста, эту ягоду полезно употреблять при простуде.
Как сообщает Москва 24, диетолог подчеркнула, что в состав земляники входят витамины группы B, магний и витамин C. Они положительно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, состояние кожи, волос и ногтей, отметила врач.
"Шоковая заморозка позволит сохранить всю ценность этого продукта и употреблять землянику в межсезонье", — добавила эксперт.
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