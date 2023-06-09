Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала о пользе и вреде яиц

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яйца — одна из самых популярных продуктов для завтрака. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья организма. Гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала о пользе и вреде яиц. Об этом сообщают "Известия".

Фото: ria.ru

По словам врача, яйца богаты белком, витамином В9, а также минералами, такими как селен, цинк, фосфор и кальций. Они также содержат лецитин, который полезен для улучшения работы мозга.

"Многие люди относятся к яйцам с осторожностью из-за высокого содержания холестерина. Однако многочисленные исследования показали, что яйца содержат большое количество фосфолипидов, которые повышают уровень "хорошего" холестерина в крови", — сказала Ломова.

Врач отметила, что умеренное потребление яиц (от одного до трех в день) является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. При повышенном уровне холестерина рекомендуется сократить количество яиц до двух-трех в неделю.

Слишком большое потребление яиц может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, усиление газообразования в кишечнике, изжогу, а также обострение холецистита и панкреатита. По мнению гастроэнтеролога, предпочтительнее употреблять яйца вареные вкрутую. В таком виде организм получит больше полезных веществ. Однако употребление сырых яиц связано с риском заражения сальмонеллой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЯЙЦА. Польза или вред? / диетолог Ковальков / куриные яйца / яйца польза и вред /