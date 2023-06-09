Диетолог Триста Бест: Как замедлить старение с помощью питания

Старение — процесс, который неизбежен. Однако его замедлить все же возможно, и для этого нет необходимости обращаться к инъекциям ботокса или пластическим операциям. Достаточно придерживаться правил здорового питания. Диетолог Триста Бест предоставил порталу Eat This, Not That шесть привычек в питании, которые помогут замедлить процесс старения после достижения возраста 50 лет.
Употребляйте достаточное количество клетчатки
Именно клетчатка оказывает наиболее сильное влияние на снижение риска возникновения возрастных заболеваний. Она помогает уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, второго типа диабета, повышенного артериального давления и даже рака.
Обратите внимание на потребление белка
Человек теряет мышечную массу каждые 10 лет после достижения возраста 30 лет. Один из способов увеличить мышечную массу — потреблять достаточное количество белка ежедневно. Кроме того, с возрастом увеличивается потребность в белке.
Добавьте в свой рацион здоровые жиры
Это поможет укрепить сердце. Кроме того, употребление омега-3 снижает вероятность развития ишемической болезни сердца и гипертонии.
Увеличьте потребление растительной пищи
Растительная диета имеет множество преимуществ, включая увеличение продолжительности жизни, помощь в похудении, снижение воспаления, уровня жиров и стабилизацию артериального давления, как утверждается источником.
Избегайте ультраобработанных продуктов
В таких продуктах часто содержится большое количество насыщенных жиров, натрия, калорий, сахара и различных добавок. Все это увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется предпочитать потребление натуральных продуктов.
Придерживайтесь средиземноморской диеты
Основой этой диеты являются морепродукты и рыба. Также допускается употребление красного мяса.
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