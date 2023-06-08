Эксперты перечислили способы, которые помогут похудеть без лишних усилий

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты перечислили способы, которые без особых затруднений помогут сбросить лишний вес.

Фото: shaleny-ravlyk.com

По словам специалистов, чтобы похудеть, не изнуряя себя физическими упражнениями, следует пересмотреть свой рацион питания. Можно не отказываться от своих любимых блюд. Достаточно будет сделать их более полезными. Например, можно приготовить бургер из натуральных ингредиентов, а хлебные булки заменить на листья салата, сообщает Sport24.

Немаловажно изменить и размер порций, отмечают эксперты. Для этого можно заменить большие тарелки на средние или маленькие.

Не обязательно часами тренироваться в спортивном зале, чтобы поддерживать хорошую фигуру. Для этого достаточно ввести в свою жизнь небольшие, но регулярные тренировки. Можно прогуливаться с питомцами, танцевать под любимую музыку, занимать йогой и т.д.

Также эксперты подчёркивают, что не следует ждать мгновенных результатов. Для этого должно пройти какой-то время. Кроме того, важно хорошо высыпаться. Ежедневный сон должен быть не меньше 7-8 часов.

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