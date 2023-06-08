Врач-эндокринолог Павлова перечислила гражданам РФ лучшие продукты для мозга

Определённые продукты помогают сохранить здоровье мозга и организма в целом. Об этом заявила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

Специалист посоветовала обратить внимание на сезонные ягоды. Они выступают источником натуральных витаминов.

"Обязательно в сезон съедать утром или в обед по стакану. Ну и не забывайте, что помимо еды важны физическая активность и правильный сон", — подчеркнула Павлова.

Эксперт отметила нужность жирных кислот для организма. Для их получения врач посоветовала употреблять тыквенные семечки и морскую рыбу.

"Хороши на обед или ужин, в супе или на утреннем бутерброде", — пишет эндокринолог о рыбе.

Также Павлова отмечает полезность морской капусты, свежего и замороженного зелёного горошка, отварного и запечённого мяса птицы.

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Продукты для работы мозга