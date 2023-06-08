Врач РФ Сергей Агапкин проинформировал о том, какая ягода полезна для профилактики рака

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Сергей Агапкин с диетологом Мариной Макишей назвали неожиданные свойства клубники. По словам специалистов, ягода обладает большим количеством антиоксидантов и помогает в профилактике серьёзных заболеваний.

Фото: https://images11.domashnyochag.ru/

В эфире программы "О самом главном" медики сообщили, что клубника благоприятно влияет на организм в целом и является отличным помощником, чтобы предотвратить образование онкологических заболеваний, различных новообразований.

Более того, Макиша подчеркнула, что клубника очень полезна для глаз, так как в ней содержатся антоцианы, которые снижают риск развития глаукомы и катаракты.

Агапкин также подтвердил, что ягода способствует улучшению иммунной системы из-за высокого содержания витамина С и калия в составе.

"Антоцианы также положительно влияют на состояние сосудистой стенки, снижают воспаления, которые являются одной из причин атеросклероза", — добавил телеведущий.

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