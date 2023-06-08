Врач Волкова назвала гражданам РФ простое блюдо, позволяющее избавиться от жира на животе

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полезное летнее блюдо помогает нормализовать обмен веществ, очистить кишечник, препятствовать образованию опухолей. О нём рассказала врач Екатерина Волкова.

Фото: pixabay.com

Специалист поделилась рецептом салата. В его состав входят пекинская капуста, перепелиные яйца, тёмные томаты Кумато, кунжутные семечки, а также особый ингредиент — китайское кунжутное масло. Данное блюдо помогает избавиться от жира на животе.

"Кунжутное масло содержит вещества, которые препятствуют развитию злокачественных опухолей, нормализуют обмен веществ, очищают кишечник, а также стимулируют расщепление жиров и значительно замедляют их образование", — пишет Волкова в своём Telegram-канале.

Эксперт предупредила, что от кунжутного масла следует отказаться людям с повышенной свёртываемостью крови и склонностью к тромбообразованию.

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Польза и вред кунжутного масла