Инфекционист Поздняков предупредил, что паразиты в организме могут вызвать рак

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летний период паразиты, находящиеся в почве, представляют опасность для человека, ведь они провоцируют тяжёлые заболевания, в том числе онкологию, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Фото: https://labyes.com/

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, симптомы заражения паразитами во многом пересекаются с признаками других болезней. При подозрении на инфекцию следует пройти соответствующую диагностику в больнице, сдав анализы крови и кала, уточнил доктор.

"Проверяться стоит, только если есть определённый симптомокомплекс и эозинофилия, то есть обоснованные подозрения на паразитоз", — пояснил Поздняков.

Он добавил, что в других ситуациях проверяться бессмысленно. По словам врача, с паразитарными инвазиями сталкиваются люди всех возрастов. Специалист подчеркнул: чаще всего заражение происходит в случае несоблюдения правил гигиены и употребления инфицированной продукции.

Массированные инвазии провоцируют опасные для жизни состояния, повышая риск появления злокачественных опухолей, резюмировал доктор.

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