Существует ошибочное мнение, что высокий холестерин может быть только у полных людей. Но оно ошибочное, сообщила кардиолог Татьяна Бродовская.
Холестерин — очень важное вещество, которое необходимо для выработки витамина Д и половых гормонов. Стоит понимать, что существует два типа липопротеинов, которые переносят его по организму.
Высокий уровень липопротеина высокой плотности (ЛПВП) не вредит человеку, а может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А высокий уровень липопротеина низкой плотности (ЛПНП), накапливаясь в стенках сосудов, ведёт к атеросклерозу. В результате может развиться инфаркт, стенокардия и ишемический инсульт, рассказала специалист в беседе с "Лентой.ру". Поэтому контролировать необходимо уровень ЛПНП.
"Избыточный вес или ожирение увеличивают шансы иметь высокий уровень холестерина, но худоба не защищает от него. Независимо от веса, диеты и уровня физической активности, следует регулярно проверять уровень холестерина", — сказала Бродовская.
Уровень холестерина может повыситься не только от жирной пищи, отмечет врач. Он может увеличиться от простых углеводов (газировка, выпечка, соки). Однако рекомендуется отказаться от сала, красного мяса и сливочного масла, если анализ показал повышение его уровня. Лучше ввести в рацион больше клетчатки в виде овсянки и бобов, а также полезные жиры, которые содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле.
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