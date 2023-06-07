Онколог Астраханцев проинформировал граждан РФ о способах вовремя выявить агрессивные виды рака

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологические заболевания страшны тем, что злокачественные опухоли прорастают в соседние органы и метастазируют. Есть агрессивные виды рака, лечение которых практически невозможно, особенно если человек не обратился к специалисту своевременно.

Фото: Fotodom. ru

Онколог Максим Астраханцев настоятельно рекомендует проходить диспансеризацию и обращать внимание на изменения в организме и на коже. Выявленный на ранней стадии рак есть шанс вылечить.

"Царицей опухолей" является меланома. Опухоль развивается из пигментных клеток, которые определяют цвет глаз, волос и кожи. Метастазирует меланома даже в миллиметровом размере, летальных исходов от неё 80%.

"Развитие меланомы провоцируют чрезмерное воздействие ультрафиолета и генетика. В группе риска находятся пациенты со светлым фототипом кожи и большим количеством родинок на теле", — сказал астраханцев в беседе с "Лентой.ру".

Следующий вид рака, который трудно выявить, — это аденокарцинома поджелудочной железы. В зоне риска люди с панкреатитом и ожирением. Также неблаготворно влияет на поджелудочную курение, алкоголь и полуфабрикаты. Необходимо своевременно делать УЗИ и исключить факторы риска. Если у человека злокачественная опухоль поджелудочной, то он может ощущать опоясывающую боль вверху живота. Кроме того, пациент стремительно теряет вес.

Рак лёгких — ещё один коварный вид онкологических заболеваний, который зачастую выявляют случайно после флюорографии или рентгена грудной клетки. Одышка, быстрая утомляемость, сухой кашель с кровью, потеря веса, боль в груди — это симптомы рака лёгких.

Чтобы "словить" болезнь на ранней стадии, необходимо проводить ежегодные обследования, а если что-то беспокоит, то незамедлительно обращаться к врачу, подытожил специалист.

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