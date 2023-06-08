Вяленый помидор в 14 раз калорийней свежего: 5 невероятных фактов о помидорах

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Споры, являются помидоры овощем или фруктом, ведутся уже с XIX века. Верховный суд США в 1893 году решил считать помидор овощем, так как его употребляли в основном не в качестве десерта.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

С точки зрения ботаники, помидор на самом деле является ягодой, так как он представляет собой завязь цветка с семенами. Однако в повседневном понимании он считается овощем из-за своего вкуса.

Помидоры являются низкокалорийным продуктом. В 100 граммах помидоров содержится около 18 килокалорий, 0,88 грамма белка, 0,2 грамма жира и 2,69 грамма углеводов, что делает их подходящими для низкокалорийного рациона.

Овощ содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения, а также магний и калий, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы. Помидоры богаты ликопином, который снижает риски инсульта, инфаркта и хронического воспаления, а также улучшает текучесть крови.

Здоровым людям не нужно беспокоиться о помидорах, однако людям с подагрой рекомендуется ограничивать их потребление. Также помидоры могут вызывать изжогу у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ). При аллергических реакциях следует быть осторожными.

При выборе помидоров рекомендуется покупать мягкие плоды с яркой кожурой, зеленым хвостиком и характерным ароматом, без зеленых пятен, ожогов и повреждений.

Помидоры следует хранить при комнатной температуре. Неспелые плоды можно поместить в бумажный пакет вместе с бананом или оставить на подоконнике с плодоножкой вверх.

Помидоры очень полезны в любом виде, но свежие помидоры содержат больше витамина С, чем термически обработанные. Однако разница важности несущественна.

Антиоксиданты, такие как ликопин и бета-каротин, становятся более биоактивными при консервировании и термообработке. Поэтому рекомендуется употреблять томатную пасту для получения большего количества данных веществ.

Вяленые помидоры, которые лишены влаги, сохраняют все полезные свойства. Они являются отличным источником клетчатки и содержат почти полную дневную норму витамина С для женщин и почти половину этой нормы для мужчин. Однако они более калорийные, чем свежие помидоры, составляя около 258 килокалорий на 100 грамм.

Ешьте соленые, вяленые и маринованные помидоры, если у вас нет противопоказаний. Кроме того, последние исследования показывают, что незрелые помидоры не несут никакого вреда.

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