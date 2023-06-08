Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диана Арбенина эмоционально отреагировала на отмену концертов группы: нас нагло банят
NetEase: прогноз Путина о России вызывает интерес и замешательство на Западе
Анна Ван Денски: уловка генсека НАТО Столтенберга вызвала тревогу и беспокойство в Киеве
Эксперт по городскому транспорту Ян считает тестирование беспилотных такси в Москве опасным
Глава Минпромторга предположил, что чиновники могут пересесть на Lada Aura. Но не все
Зачем опытные автомеханики заматывают отвертку изолентой
Диетолог Алдонина дала три совета желающим похудеть после 50 лет
Генерал-майор Иван Попов рассказал о цели атаки ВСУ на Запорожском направлении
People's World: США и НАТО готовят крупнейшую в истории провокацию у Калининграда

Вяленый помидор в 14 раз калорийней свежего: 5 невероятных фактов о помидорах

2:53
Здоровье

Споры, являются помидоры овощем или фруктом, ведутся уже с XIX века. Верховный суд США в 1893 году решил считать помидор овощем, так как его употребляли в основном не в качестве десерта.

Вяленый помидор в 14 раз калорийней свежего: 5 невероятных фактов о помидорах
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

С точки зрения ботаники, помидор на самом деле является ягодой, так как он представляет собой завязь цветка с семенами. Однако в повседневном понимании он считается овощем из-за своего вкуса.

Помидоры являются низкокалорийным продуктом. В 100 граммах помидоров содержится около 18 килокалорий, 0,88 грамма белка, 0,2 грамма жира и 2,69 грамма углеводов, что делает их подходящими для низкокалорийного рациона.

Овощ содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения, а также магний и калий, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы. Помидоры богаты ликопином, который снижает риски инсульта, инфаркта и хронического воспаления, а также улучшает текучесть крови.

Здоровым людям не нужно беспокоиться о помидорах, однако людям с подагрой рекомендуется ограничивать их потребление. Также помидоры могут вызывать изжогу у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ). При аллергических реакциях следует быть осторожными.

При выборе помидоров рекомендуется покупать мягкие плоды с яркой кожурой, зеленым хвостиком и характерным ароматом, без зеленых пятен, ожогов и повреждений.

Помидоры следует хранить при комнатной температуре. Неспелые плоды можно поместить в бумажный пакет вместе с бананом или оставить на подоконнике с плодоножкой вверх.

Помидоры очень полезны в любом виде, но свежие помидоры содержат больше витамина С, чем термически обработанные. Однако разница важности несущественна.

Антиоксиданты, такие как ликопин и бета-каротин, становятся более биоактивными при консервировании и термообработке. Поэтому рекомендуется употреблять томатную пасту для получения большего количества данных веществ.

Вяленые помидоры, которые лишены влаги, сохраняют все полезные свойства. Они являются отличным источником клетчатки и содержат почти полную дневную норму витамина С для женщин и почти половину этой нормы для мужчин. Однако они более калорийные, чем свежие помидоры, составляя около 258 килокалорий на 100 грамм.

Ешьте соленые, вяленые и маринованные помидоры, если у вас нет противопоказаний. Кроме того, последние исследования показывают, что незрелые помидоры не несут никакого вреда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

⭐️ 5 СОЧНЫХ фактов о ПОМИДОРАХ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Финские пограничники встретили россиян с агрессией
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Последние материалы
15 способов отличить натуральный кофе от подделки
Глава Крыма Аксёнов ждёт от Киева новых попыток контрнаступления
После гибели россиянина в египетской Хургаде закроют все пляжи
EADaily: в Абхазии в 20 раз увеличили размер штрафа за купальники
Арышев: в бою против Джонса у Павловича неплохие шансы победить
РИА Новости: съевшая россиянина на пляже в Хургаде акула поймана
Как бутылкой и клеем убрать вмятину на кузове машины
Россиянка рассказала, как в отелях Египта расселяют русских и украинских туристов
В Харькове, Запорожье и Днепропетровске переполнены больницы ранеными после контрнаступа
Al-Monitor: наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину сразу после визита госсекретаря США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников