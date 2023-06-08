Диетолог Мухина назвала 5 продуктов, которые провоцируют мигрени

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Да, некоторые продукты могут вызывать головные боли, в том числе у пожилых людей. Диетолог Марият Мухина отмечает, что мигрень может возникать из-за продуктов, содержащих глутамат натрия, таких как колбасы и сосиски.

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Глутамат натрия, являющийся солью глутаминовой кислоты, является сильным нейромедиатором возбуждения, который может провоцировать приступы мигрени.

Кофе также может часто вызывать головную боль, поскольку он сужает сосуды, что может привести к мигрени. Алкоголь обладает похожим свойством: сначала он расширяет сосуды, а затем вызывает их сужение, что может также спровоцировать головную боль.

Однако каждый организм индивидуален, и некоторые продукты могут вызывать головные боли только у некоторых людей. Если у вас часто возникают головные боли, рекомендуется обратиться к врачу или диетологу для проведения диагностики и разработки индивидуального рациона питания, исключающего продукты, которые могут быть провокаторами мигрени.

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