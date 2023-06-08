Когда люди решают придерживаться диеты, часто первым делом они отказываются от потребления хлеба. Однако диетологи не всегда поддерживают такую идею, предлагая включить в рацион менее калорийные продукты из ржаной или цельнозерновой муки.
Фото: pixabay. com
Важно помнить, что хлеб может быть полноценным блюдом, а не только необязательным дополнением к обеду или ужину. Чтобы снизить калорийность приема пищи, можно отказаться от привычки есть хлеб со всеми блюдами — от супа до макарон. Так что, что можно есть вместо хлеба?
Хлебцы: Важно обращать внимание на их состав, так как некоторые хлебцы могут содержать сахар, шоколад или трансжиры, что делает их менее полезными для тех, кто стремится к здоровому питанию. Если вы следуете диете из-за непереносимости глютена или других продуктов, обязательно читайте этикетки, так как некоторые хлебцы могут содержать следы этих продуктов, что также может быть опасно.
Листья салата: Этот вариант можно встретить в современных бургерных. Вы можете завернуть котлету с соусом и другими овощами, сыр, кусок куриной грудки, мясной или рыбный паштет в листья салата.
Цукини: Вместо утреннего тоста на зерновом хлебе можно приготовить альтернативный вариант, используя обжаренный с двух сторон кружок цукини или баклажан в качестве основы. Вы можете положить сверху кусок сыра, намазать творогом или создать несколько "этажей" из самых разных полезных ингредиентов.
Лаваш: Лаваш является мучным изделием, но содержит мало калорий, поэтому его можно включить в свой рацион. Вы можете завернуть в лаваш все, что вам нравится. Чтобы блюдо стало еще более аппетитным, можно обжарить получившийся ролл без масла.
Лепешки из бобовых: Готовые лепешки можно приобрести в отделах здорового питания, а также можно приготовить самостоятельно из нутовой или гороховой муки. Для этого нужно измельчить отваренные бобовые, смешать их с солью, специями и пряностями, а затем обжарить небольшими порциями на сковороде или запечь в духовке.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ