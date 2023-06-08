5 вариантов замены хлеба на диете

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда люди решают придерживаться диеты, часто первым делом они отказываются от потребления хлеба. Однако диетологи не всегда поддерживают такую идею, предлагая включить в рацион менее калорийные продукты из ржаной или цельнозерновой муки.

Фото: pixabay. com

Важно помнить, что хлеб может быть полноценным блюдом, а не только необязательным дополнением к обеду или ужину. Чтобы снизить калорийность приема пищи, можно отказаться от привычки есть хлеб со всеми блюдами — от супа до макарон. Так что, что можно есть вместо хлеба?

Хлебцы : Важно обращать внимание на их состав, так как некоторые хлебцы могут содержать сахар, шоколад или трансжиры, что делает их менее полезными для тех, кто стремится к здоровому питанию. Если вы следуете диете из-за непереносимости глютена или других продуктов, обязательно читайте этикетки, так как некоторые хлебцы могут содержать следы этих продуктов, что также может быть опасно.

: Важно обращать внимание на их состав, так как некоторые хлебцы могут содержать сахар, шоколад или трансжиры, что делает их менее полезными для тех, кто стремится к здоровому питанию. Если вы следуете диете из-за непереносимости глютена или других продуктов, обязательно читайте этикетки, так как некоторые хлебцы могут содержать следы этих продуктов, что также может быть опасно. Листья салата : Этот вариант можно встретить в современных бургерных. Вы можете завернуть котлету с соусом и другими овощами, сыр, кусок куриной грудки, мясной или рыбный паштет в листья салата.

: Этот вариант можно встретить в современных бургерных. Вы можете завернуть котлету с соусом и другими овощами, сыр, кусок куриной грудки, мясной или рыбный паштет в листья салата. Цукини : Вместо утреннего тоста на зерновом хлебе можно приготовить альтернативный вариант, используя обжаренный с двух сторон кружок цукини или баклажан в качестве основы. Вы можете положить сверху кусок сыра, намазать творогом или создать несколько "этажей" из самых разных полезных ингредиентов.

: Вместо утреннего тоста на зерновом хлебе можно приготовить альтернативный вариант, используя обжаренный с двух сторон кружок цукини или баклажан в качестве основы. Вы можете положить сверху кусок сыра, намазать творогом или создать несколько "этажей" из самых разных полезных ингредиентов. Лаваш : Лаваш является мучным изделием, но содержит мало калорий, поэтому его можно включить в свой рацион. Вы можете завернуть в лаваш все, что вам нравится. Чтобы блюдо стало еще более аппетитным, можно обжарить получившийся ролл без масла.

: Лаваш является мучным изделием, но содержит мало калорий, поэтому его можно включить в свой рацион. Вы можете завернуть в лаваш все, что вам нравится. Чтобы блюдо стало еще более аппетитным, можно обжарить получившийся ролл без масла. Лепешки из бобовых: Готовые лепешки можно приобрести в отделах здорового питания, а также можно приготовить самостоятельно из нутовой или гороховой муки. Для этого нужно измельчить отваренные бобовые, смешать их с солью, специями и пряностями, а затем обжарить небольшими порциями на сковороде или запечь в духовке.

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