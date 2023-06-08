Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу рассказал о попытке армии Украины прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении
Певица Ольга Бузова упрекнула пластического хирурга Вдовина в нарушении врачебной этики
МК: Матвийчук назвал возможные сроки ввода польских войск на Украину
Правоохранители заявили, что "Мистер Сидр" сделан из украденной со склада МВД жидкости
Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики Васильевой в её адрес: "Посмотрите на саму Васильеву!"
Диетолог РФ Мухина посоветовала россиянам не злоупотреблять фруктами и овощами летом
Цены на "люксовые" острова схлестнулись за россиян, выявлен победитель турнаправления
Турист из РФ рассказал о настойчивых массажистках во время отдыха в тайской Паттайе
Читатели Exxpress: начавшие контрнаступление ВСУ попали в ловушку

5 вариантов замены хлеба на диете

2:18
Здоровье

Когда люди решают придерживаться диеты, часто первым делом они отказываются от потребления хлеба. Однако диетологи не всегда поддерживают такую идею, предлагая включить в рацион менее калорийные продукты из ржаной или цельнозерновой муки.

5 вариантов замены хлеба на диете
Фото: pixabay. com

Важно помнить, что хлеб может быть полноценным блюдом, а не только необязательным дополнением к обеду или ужину. Чтобы снизить калорийность приема пищи, можно отказаться от привычки есть хлеб со всеми блюдами — от супа до макарон. Так что, что можно есть вместо хлеба?

  • Хлебцы: Важно обращать внимание на их состав, так как некоторые хлебцы могут содержать сахар, шоколад или трансжиры, что делает их менее полезными для тех, кто стремится к здоровому питанию. Если вы следуете диете из-за непереносимости глютена или других продуктов, обязательно читайте этикетки, так как некоторые хлебцы могут содержать следы этих продуктов, что также может быть опасно.
  • Листья салата: Этот вариант можно встретить в современных бургерных. Вы можете завернуть котлету с соусом и другими овощами, сыр, кусок куриной грудки, мясной или рыбный паштет в листья салата.
  • Цукини: Вместо утреннего тоста на зерновом хлебе можно приготовить альтернативный вариант, используя обжаренный с двух сторон кружок цукини или баклажан в качестве основы. Вы можете положить сверху кусок сыра, намазать творогом или создать несколько "этажей" из самых разных полезных ингредиентов.
  • Лаваш: Лаваш является мучным изделием, но содержит мало калорий, поэтому его можно включить в свой рацион. Вы можете завернуть в лаваш все, что вам нравится. Чтобы блюдо стало еще более аппетитным, можно обжарить получившийся ролл без масла.
  • Лепешки из бобовых: Готовые лепешки можно приобрести в отделах здорового питания, а также можно приготовить самостоятельно из нутовой или гороховой муки. Для этого нужно измельчить отваренные бобовые, смешать их с солью, специями и пряностями, а затем обжарить небольшими порциями на сковороде или запечь в духовке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какой хлеб можно есть при похудении? Чем заменить хлеб на кето-диете? 🥖 🥨
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Последние материалы
Белый махровый шиповник: как за ним ухаживать и зачем
РВ: на Запорожском фронте ВСУ применили хитрую тактику, о которой нужно знать
Доктор Малышева: трещины на пятках могут быть признаком опасного заболевания
Зачем водители открывают окна и включают кондиционер в жару
Молодая помощница 92-летнего Ивана Краско опровергла слухи о романе с актёром
Главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому о потере первых танков Leopard
Тормозная жидкость вытекла, а ехать надо: что делать
Найденные на свалке пилоны с барельефами военных могут вернуться на Мамаев курган
Безсонов: на Запорожском направлении идёт не разведка боем, а заявленное контрнаступление ВСУ
Юрий Подоляка: в ближайшие дни решится судьба спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников