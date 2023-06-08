Врач-диетолог Марина Сорокина перечислила категории продуктов, употребление которых способствует развитию мышц и улучшению общей физической формы.

Об этом сообщает информационное агентство "Кубанские новости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.