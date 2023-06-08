Здоровье сердца и сосудов в значительной степени зависит от того, что вы едите. Особенно важно для пожилых людей следить за своим рационом.
Кардиолог, доктор Фаина Лобжанидзе, настоятельно рекомендует старикам немедленно исключить из своего рациона некоторые продукты, поскольку они наносят вред сердцу.
Она перечислила эти запрещенные продукты для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в интервью порталу "А теперь внимание!".
"Особенно вредны для сосудов и сердца излишки сладких продуктов, а также жареная пища. Рекомендуется избегать колбасы и сосисок", — подчеркнула кардиолог.
Она также отметила, что одной из самых распространенных ошибок пожилых людей является недостаток овощей в их рационе. Поэтому старайтесь сбалансировать свое питание.
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