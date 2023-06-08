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Кардиолог Лобжанидзе перечислила, от чего надо отказываться пожилым

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Здоровье

Здоровье сердца и сосудов в значительной степени зависит от того, что вы едите. Особенно важно для пожилых людей следить за своим рационом.

Кардиолог Лобжанидзе перечислила, от чего надо отказываться пожилым
Фото: damion.club

Кардиолог, доктор Фаина Лобжанидзе, настоятельно рекомендует старикам немедленно исключить из своего рациона некоторые продукты, поскольку они наносят вред сердцу.

Она перечислила эти запрещенные продукты для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в интервью порталу "А теперь внимание!".

"Особенно вредны для сосудов и сердца излишки сладких продуктов, а также жареная пища. Рекомендуется избегать колбасы и сосисок", — подчеркнула кардиолог.

Она также отметила, что одной из самых распространенных ошибок пожилых людей является недостаток овощей в их рационе. Поэтому старайтесь сбалансировать свое питание.

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5 Продуктов, от Которых Нужно Отказаться, Чтобы Похудеть
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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