Кардиолог Лобжанидзе перечислила, от чего надо отказываться пожилым

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье сердца и сосудов в значительной степени зависит от того, что вы едите. Особенно важно для пожилых людей следить за своим рационом.

Фото: damion.club

Кардиолог, доктор Фаина Лобжанидзе, настоятельно рекомендует старикам немедленно исключить из своего рациона некоторые продукты, поскольку они наносят вред сердцу.

Она перечислила эти запрещенные продукты для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в интервью порталу "А теперь внимание!".

"Особенно вредны для сосудов и сердца излишки сладких продуктов, а также жареная пища. Рекомендуется избегать колбасы и сосисок", — подчеркнула кардиолог.

Она также отметила, что одной из самых распространенных ошибок пожилых людей является недостаток овощей в их рационе. Поэтому старайтесь сбалансировать свое питание.

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