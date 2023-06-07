Британский фонд сердца BHF заявил, что свекольный сок снижает риск сердечного приступа

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Британского фонда сердца (BHF) выяснили, что ежедневное употребление свекольного сока благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека и может снижать риск сердечных приступов.

Фото: freepik.com

В исследовании принимали участие 300 человек со стенокардией. У 16% после установки стенда в течение двух лет появлялась необходимость повторной процедуры или возникали серьёзные проблемы с сердцем или кровообращением, такие как сердечный приступ. После шести месяцев приёма свекольного сока этот показатель снизился до 7,5%.

"Эксперименты в лаборатории показали, что неорганический нитрат, который естественным образом содержится в свекольном соке, будет оказывать такое воздействие. Очень радостно видеть, что он приводит к такому значительному улучшению для пациентов со стенокардией. Нашим пациентам понравилось, что для их лечения использовался полностью натуральный продукт", — приводит слова доктора Кришнараджа Ратода, который руководил исследованием, BHF.

Сок свёклы практически не имеет побочных эффектов, кроме цвета мочи, которая окрашивается в розовый цвет. Неорганический нитрат естественным образом преобразуется бактериями во рту в нитрит, который затем ферментами в организме превращается в сигнальную молекулу оксид азота (NO). Считается, что NO является причиной положительного воздействия на кровеносные сосуды пациентов.

В ближайшее время планируется более масштабное исследование, пишет источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.