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Британский фонд сердца BHF заявил, что свекольный сок снижает риск сердечного приступа

1:41
Здоровье

Специалисты Британского фонда сердца (BHF) выяснили, что ежедневное употребление свекольного сока благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека и может снижать риск сердечных приступов.

Британский фонд сердца BHF заявил, что свекольный сок снижает риск сердечного приступа
Фото: freepik.com

В исследовании принимали участие 300 человек со стенокардией. У 16% после установки стенда в течение двух лет появлялась необходимость повторной процедуры или возникали серьёзные проблемы с сердцем или кровообращением, такие как сердечный приступ. После шести месяцев приёма свекольного сока этот показатель снизился до 7,5%.

"Эксперименты в лаборатории показали, что неорганический нитрат, который естественным образом содержится в свекольном соке, будет оказывать такое воздействие. Очень радостно видеть, что он приводит к такому значительному улучшению для пациентов со стенокардией. Нашим пациентам понравилось, что для их лечения использовался полностью натуральный продукт", — приводит слова доктора Кришнараджа Ратода, который руководил исследованием, BHF.

Сок свёклы практически не имеет побочных эффектов, кроме цвета мочи, которая окрашивается в розовый цвет. Неорганический нитрат естественным образом преобразуется бактериями во рту в нитрит, который затем ферментами в организме превращается в сигнальную молекулу оксид азота (NO). Считается, что NO является причиной положительного воздействия на кровеносные сосуды пациентов.

В ближайшее время планируется более масштабное исследование, пишет источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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