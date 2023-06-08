Ежедневно сотни людей уходят из жизни из-за онкологии. Несмотря на значительные достижения в области медицины, рак по-прежнему является смертельным диагнозом. Однако каждый из нас может предотвратить его развитие.
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Исследователи опубликовали список из 7 продуктов, способных защитить организм от онкологии, в издании AARP.
Итак, какие продукты следует включить в свой рацион:
Бобовые. В соответствии с обзором журнала The Journal of Nutrition, для нормального функционирования организма важно ежедневно получать достаточное количество белка, клетчатки, цельнозерновых продуктов, а также некрахмалистых фруктов и овощей. Люцерна и другие бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.) содержат все необходимые компоненты. Они способствуют здоровому пищеварению и функционированию кишечной системы, что в свою очередь может снизить риск развития колоректального рака.
Грецкие орехи. Все орехи богаты клетчаткой, полезными жирами и белком - компонентами, необходимыми для здоровья человека. Кроме того, некоторые из них содержат другие вещества, например, миндаль богат кальцием, а грецкие орехи - витамином Е. Исследования также указывают на защитный эффект орехов, особенно в отношении развития рака пищеварительной системы.
Брокколи. Овощи семейства крестоцветных растений (брокколи, цветная и брюссельская капуста) играют важную роль в снижении риска онкологических заболеваний, так как они содержат молекулы, которые деактивируют гены, влияющие на развитие нескольких видов рака.
Грибы. Анализ, проведенный среди более чем 19 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, показал, что те, кто потреблял около четверти чашки грибов ежедневно, имели на 45% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто этого не делал.
Ягоды. Клубника, черника, малина и ежевика содержат растительные соединения, которые предотвращают развитие раковых клеток.
Овсянка. Овсянка содержит антиоксиданты и фитоэстрогены, которые оказывают положительное влияние на организм. Например, они способны снизить риск развития остеопороза, сердечных заболеваний и рака молочной железы. Аналогичные свойства присущи и другим злакам, таким как коричневый рис, булгур, ячмень и кукуруза.
Помидоры. Свежие овощи и фрукты являются полезными для организма человека. Однако помидоры могут быть особенно полезными в приготовленном виде, например, в соке или пасте. Они содержат высокий уровень ликопина, каротиноида, отвечающего за красный цвет помидоров и способного бороться с раком.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ