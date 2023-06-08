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AARP: 7 простых продуктов, защищающих от онкологии

3:00
Здоровье

Ежедневно сотни людей уходят из жизни из-за онкологии. Несмотря на значительные достижения в области медицины, рак по-прежнему является смертельным диагнозом. Однако каждый из нас может предотвратить его развитие.

AARP: 7 простых продуктов, защищающих от онкологии
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Исследователи опубликовали список из 7 продуктов, способных защитить организм от онкологии, в издании AARP.

Итак, какие продукты следует включить в свой рацион:

  • Бобовые. В соответствии с обзором журнала The Journal of Nutrition, для нормального функционирования организма важно ежедневно получать достаточное количество белка, клетчатки, цельнозерновых продуктов, а также некрахмалистых фруктов и овощей. Люцерна и другие бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.) содержат все необходимые компоненты. Они способствуют здоровому пищеварению и функционированию кишечной системы, что в свою очередь может снизить риск развития колоректального рака.
  • Грецкие орехи. Все орехи богаты клетчаткой, полезными жирами и белком - компонентами, необходимыми для здоровья человека. Кроме того, некоторые из них содержат другие вещества, например, миндаль богат кальцием, а грецкие орехи - витамином Е. Исследования также указывают на защитный эффект орехов, особенно в отношении развития рака пищеварительной системы.
  • Брокколи. Овощи семейства крестоцветных растений (брокколи, цветная и брюссельская капуста) играют важную роль в снижении риска онкологических заболеваний, так как они содержат молекулы, которые деактивируют гены, влияющие на развитие нескольких видов рака.
  • Грибы. Анализ, проведенный среди более чем 19 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, показал, что те, кто потреблял около четверти чашки грибов ежедневно, имели на 45% меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто этого не делал.
  • Ягоды. Клубника, черника, малина и ежевика содержат растительные соединения, которые предотвращают развитие раковых клеток.
  • Овсянка. Овсянка содержит антиоксиданты и фитоэстрогены, которые оказывают положительное влияние на организм. Например, они способны снизить риск развития остеопороза, сердечных заболеваний и рака молочной железы. Аналогичные свойства присущи и другим злакам, таким как коричневый рис, булгур, ячмень и кукуруза.
  • Помидоры. Свежие овощи и фрукты являются полезными для организма человека. Однако помидоры могут быть особенно полезными в приготовленном виде, например, в соке или пасте. Они содержат высокий уровень ликопина, каротиноида, отвечающего за красный цвет помидоров и способного бороться с раком.

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Не кормите РАК! Онкологи назвали продукты вызывающие рак. Топ 10 вредных продуктов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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