ВОЗ предупредила о распространении смертельной инфекции

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире распространяется старая смертельно опасная инфекция. Речь идёт о туберкулёзе, уровень заболеваемости которым выросла. Такое заявление озвучила ВОЗ. Наиболее критическая ситуация со смертями от болезни зафиксирована в России и на Украине.

Фото: pixabay.com

"В 2021 году во всём мире туберкулёзом заболело около 10,5 миллионов человек. Причём 1,6 млн было летальных исходов", — передаёт "Турпром"данные британских источников ассоциации.

Исходя из этого эксперты сделали вывод о том, что вскоре туберкулёз станет самым смертоносным заболеванием в мире.

Профессор Уилкинсона из лондонского Института Фрэнсис Крик заявил, что данную инфекцию завезут в те регионы, которые не были им затронуты. В частности, речь идёт о Великобритании.

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Туберкулез - признаки, симптомы, обследование.