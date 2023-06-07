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Clinical Nutrition: учёные назвали продукт, который положительно сказывается на состоянии сосудов мозга и памяти у пожилых

1:16
Здоровье

Согласно результатам исследования учёных Маастрихтского университета (Нидерланды), на состоянии сосудов головного мозга у пожилых людей и связанное с ним качество памяти влияет употребление орехов в течение длительного времени. С итогами исследования можно ознакомиться в журнале Clinical Nutrition.

Clinical Nutrition: учёные назвали продукт, который положительно сказывается на состоянии сосудов мозга и памяти у пожилых
Фото: pixabay.com

Пожилые участники эксперимента, среди которых были и мужчины, и женщины, в течение четырёх месяцев каждый день ели орехи разных видов: грецкие, фундук, фисташки и кешью. Каждому подопытному давали ежедневно по 60 граммов орехов. Перед началом тестового периода и в процессе него исследователи анализировали состояние периферических сосудов головного мозга, а также то, какие когнитивные способности демонстрируют участники.

Учёные выяснили, что у всех тестируемых пожилых людей благодаря употреблению орехов снизился уровень углеводов и холестерина по сравнению с теми, в чьём рационе этот продукт отсутствовал.

У всех участников, которые ежедневно ели орехи, функции сосудистой системы мозга и памяти улучшились на 16%, отметили исследователи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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