Татуаж бровей привёл жительницу Подмосковья на больничную койку

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина из Сергиева Посада была экстренно доставлена в больницу с жалобами на сильнейший отёк и зуд в области бровей. Выяснилось, что она сделала татуировку на бровях, которая и стала причиной сильной аллергии, пишет издание "Вести Подмосковья".

Фото: ulyanovsk.sm-news.ru

Сообщается, что часть лица пациентки выглядела, как после химического ожога, отёк уже начал распространяться на переносицу.

Заведующая терапевтическим отделением больницы объяснила, что подобную реакцию обычно вызывают лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены или пыльца. Но в данном случае провокатором аллергии стал пигмент, содержащийся в краске. Состояние женщины могло вызвать летальный исход.

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