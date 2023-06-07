Sport24.ru проинформировал граждан РФ об опасности варикоза для жизни

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На сегодняшний день очень часто диагностируют варикоз. Это заболевание опасно и может негативно сказываться на качестве жизни. Об этом сообщает Sport24.ru.

Фото: https://www.melarossa.it/

Симптомами варикоза являются выступающие вены, отёки, тяжесть в ногах. После длительного сидения или стояния признаки усиливаются.

Эксперты отмечают, что варикоз часто передаётся генетически. Его появление усиливает лишний вес. Существует опасность повреждения варикозных вен, что чревато развитием язв. Возрастает риск тромбов, несущих угрозу жизни.

Лечить заболевание нужно как можно раньше, не игнорируя первые симптомы.

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Лечение варикоза