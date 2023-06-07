Эндокринолог Бинатова: мучное и рафинированные крупы ускоряют процессы старения

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При употреблении мучных и хлебобулочных изделий, рафинированных круп, слишком солёных и сладких продуктов ускоряются процессы старения. Об этом предупредила врач-эндокринолог Эльвина Бинатова.

Фото: pixabay.com

По её словам, хлеб, изготовленный из белой муки, превращается в глюкозу внутри организма. Она пояснила, что избыток этого вещества ухудшает внешний вид человека.

"Регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению", — подчеркнула эксперт в беседе с "Известиями".

Врач призвала избегать чрезмерного употребления газированных напитков и пакетированных соков из-за их негативного влияния на кожу. Она порекомендовала сделать выбор в пользу натурального шоколада, травяных чаёв и ягодных морсов.

Как уточнила Бинатова, солёные и маринованные продукты, вызывающие длительную отёчность кожи, тоже ускоряют старение. Опасность также представляют рафинированные (очищенные крупы) с простыми углеводами в составе, сообщила доктор. Помимо этого, она посоветовала заменить магазинное пастеризованное молоко на фермерскую продукцию ради продления молодости.

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