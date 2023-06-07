Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярные лекарства, которые применяются для лечения язвы желудка и других заболеваний, оказались опасными. В связи с этим Минздрав РФ вводит дополнительную информацию об их побочных эффектах в инструкцию.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Как сообщает сайт aif.ru, речь идёт о лекарствах, которые содержат в составе в качестве активных веществ омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол. В России имеется больше 100 таких препаратов. Данные лекарства назначаются для лечения так называемых кислотозависимых заболеваний, при которых увеличивается выработка соляной кислоты в желудке.

Минздрав РФ предлагает внести в инструкцию к таким препаратам фразу: "Риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности)". Раньше было такое подобное предупреждение, но оно звучало мягче: "Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — интерстициальный нефрит".

"Ранее считалось, что интерстициальный нефрит при приёме таких лекарств обычно проходит без последствий. Но в последние годы выяснилось, что у многих пациентов функция почек страдает более серьёзно, развивается почечная недостаточность", — рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

Эксперт отметил, что тубулоинтерстициальный нефрит развивается в основном у пациентов, которые долго принимают подобные препараты. Например, такое может произойти при синдроме Золлингера-Эллисона. В этом случае необходим более строгий контроль за состоянием пациентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что такое язва желудка и как её лечить?