Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал об опасных симптомах воспаления кишечника. Он объяснил, как их не перепутать с синдромом раздражённого кишечника (СРК).
Специалист посоветовал обращать внимание на такие признаки, как покраснение, жар, боль, отёк. Они могут говорить о том, что кишечник воспалён. Насторожить должен любой дискомфорт в животе. Если есть боль, но жара, отёка, покраснения нет, это это СРК.
"Синдром раздражённого кишечника — функциональное нарушение, не связанное с воспалением. От СРК люди не умирают, но мучаются. Но со временем воспаление может присоединиться из-за плохой моторики", — отметил Вялов.
Воспаление в кишечнике провоцирует постепенное умирание клеток органа. На их месте образуются новые, но процесс обновления идёт долго. Если не обращать внимание на тревожные симптомы, развивается опасный процесс, в результате которого образуются полипы, аденомы. В конечном итоге может появиться злокачественная опухоль. Избавиться от неприятных симптомов можно, нормализовав состав микрофлоры.
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