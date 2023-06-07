Гастроэнтеролог Вялов: боль в животе может говорить о развитии рака

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал об опасных симптомах воспаления кишечника. Он объяснил, как их не перепутать с синдромом раздражённого кишечника (СРК).

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Специалист посоветовал обращать внимание на такие признаки, как покраснение, жар, боль, отёк. Они могут говорить о том, что кишечник воспалён. Насторожить должен любой дискомфорт в животе. Если есть боль, но жара, отёка, покраснения нет, это это СРК.

"Синдром раздражённого кишечника — функциональное нарушение, не связанное с воспалением. От СРК люди не умирают, но мучаются. Но со временем воспаление может присоединиться из-за плохой моторики", — отметил Вялов.

Воспаление в кишечнике провоцирует постепенное умирание клеток органа. На их месте образуются новые, но процесс обновления идёт долго. Если не обращать внимание на тревожные симптомы, развивается опасный процесс, в результате которого образуются полипы, аденомы. В конечном итоге может появиться злокачественная опухоль. Избавиться от неприятных симптомов можно, нормализовав состав микрофлоры.

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Синдром раздражённого кишечника