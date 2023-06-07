Нутрициолог Строков назвал четыре самых полезных продукта в мире

Есть продукты, которые являются одними из самых здоровых продуктов в мире, поскольку в них содержится большое количество важных питательных веществ. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков в беседе с "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, учёные, которые проводили исследования, назвали самыми полезными продуктами лимон, кресс-салат, китайскую капусту и мангольд. Максимальную пользу для здоровья несут также и другие зелёные овощи.

Ранее диетолог Ольга Деккер назвала продукты, которые способны спровоцировать депрессию и ухудшить настроение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как убрать жир на животе? Почему откладывается жир?