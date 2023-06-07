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Врач Андреева назвала три признака, которые сигнализируют о дефиците важного питательного вещества

1:04
Здоровье

Омега-3 — важное питательное вещество, снижающее риск болезней сердца и инсульта. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

Врач Андреева назвала три признака, которые сигнализируют о дефиците важного питательного вещества
Фото: http://renovahandcare.com/

По её словам, жирные кислоты Омега-3 позволяют предупредить возникновение сахарного диабета, артрита, болезни Альцгеймера и некоторых видов онкологии. Как пояснила специалист в интервью "МедикФорум", эти вещества снижают риск накопления жировых бляшек в кровеносных сосудах.

Пациенты иногда сталкиваются с дефицитом омега-3, указала врач. Она перечислила главные симптомы, сигнализирующие о нехватке важного вещества:

  • Сухая кожа;
  • Грубая кожа;
  • Появление перхоти.

Эксперт также подчеркнула: головная боль, ломкие ногти, боли в области живота могут быть дополнительными признаками дефицита жирных кислот.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова рассказала россиянам о пяти продуктах, предназначенных для быстрого оздоровления.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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