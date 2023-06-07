Врач Андреева назвала три признака, которые сигнализируют о дефиците важного питательного вещества

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Омега-3 — важное питательное вещество, снижающее риск болезней сердца и инсульта. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

Фото: http://renovahandcare.com/

По её словам, жирные кислоты Омега-3 позволяют предупредить возникновение сахарного диабета, артрита, болезни Альцгеймера и некоторых видов онкологии. Как пояснила специалист в интервью "МедикФорум", эти вещества снижают риск накопления жировых бляшек в кровеносных сосудах.

Пациенты иногда сталкиваются с дефицитом омега-3, указала врач. Она перечислила главные симптомы, сигнализирующие о нехватке важного вещества:

Сухая кожа;

Грубая кожа;

Появление перхоти.

Эксперт также подчеркнула: головная боль, ломкие ногти, боли в области живота могут быть дополнительными признаками дефицита жирных кислот.

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