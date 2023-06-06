Упражнения помогут укрепить мышцы вокруг глаз и уменьшить видимость морщин. Однако результаты могут быть индивидуальными и требуют времени и постоянства. Врач-косметолог Елена Богатова поделилась с читателями Pravda.Ru самыми распространёнными упражнениями для укрепления мышц вокруг глаз.
Фото: purityproducts.com
Массаж глаз
С закрытыми глазами, используя указательные пальцы, мягко массируйте область вокруг глаз круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно, чтобы избежать раздражения.
Можно также использовать кончики пальцев, чтобы делать лёгкие круговые движения вокруг глаз, начиная от внутреннего уголка глаза и продвигаясь в направлении висков.
Упражнение "Моргание"
Сядьте комфортно и закройте глаза на несколько секунд.
Затем резко откройте глаза широко на 5 секунд и моргните как можно быстрее.
Повторите упражнение 5-10 раз.
Упражнение "Улыбка глазами"
Сядьте прямо и расслабьтесь.
Улыбнитесь глазами, сжимая их силой на 5 секунд.
Затем расслабьтесь на 5 секунд.
Повторите упражнение 10-15 раз.
Упражнение "Складка глаз"
Сядьте прямо и положите указательные пальцы на внешние уголки глаз.
Создайте небольшое сопротивление, пытаясь закрыть глаза.
Удерживайте сопротивление в течение 5 секунд, затем расслабьтесь на 5 секунд.
Повторите упражнение 10-15 раз.
Регулярное употребление витаминов и антиоксидантов
Питание, богатое антиоксидантами (такими как витамин C и E), может помочь уменьшить воздействие свободных радикалов на кожу. Включите в свой рацион свежие фрукты, овощи, орехи и зелёный чай.
Помимо упражнений, регулярный уход за кожей вокруг глаз, включая использование увлажняющих кремов и солнцезащитных средств, также является важным.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ