Упражнение "Моргание" избавит от морщин вокруг глаз

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Упражнения помогут укрепить мышцы вокруг глаз и уменьшить видимость морщин. Однако результаты могут быть индивидуальными и требуют времени и постоянства. Врач-косметолог Елена Богатова поделилась с читателями Pravda.Ru самыми распространёнными упражнениями для укрепления мышц вокруг глаз.

Фото: purityproducts.com

Массаж глаз

С закрытыми глазами, используя указательные пальцы, мягко массируйте область вокруг глаз круговыми движениями. Не нажимайте слишком сильно, чтобы избежать раздражения.

Можно также использовать кончики пальцев, чтобы делать лёгкие круговые движения вокруг глаз, начиная от внутреннего уголка глаза и продвигаясь в направлении висков.

Упражнение "Моргание"

Сядьте комфортно и закройте глаза на несколько секунд.

Затем резко откройте глаза широко на 5 секунд и моргните как можно быстрее.

Повторите упражнение 5-10 раз.

Упражнение "Улыбка глазами"

Сядьте прямо и расслабьтесь.

Улыбнитесь глазами, сжимая их силой на 5 секунд.

Затем расслабьтесь на 5 секунд.

Повторите упражнение 10-15 раз.

Упражнение "Складка глаз"

Сядьте прямо и положите указательные пальцы на внешние уголки глаз.

Создайте небольшое сопротивление, пытаясь закрыть глаза.

Удерживайте сопротивление в течение 5 секунд, затем расслабьтесь на 5 секунд.

Повторите упражнение 10-15 раз.

Регулярное употребление витаминов и антиоксидантов

Питание, богатое антиоксидантами (такими как витамин C и E), может помочь уменьшить воздействие свободных радикалов на кожу. Включите в свой рацион свежие фрукты, овощи, орехи и зелёный чай.

Помимо упражнений, регулярный уход за кожей вокруг глаз, включая использование увлажняющих кремов и солнцезащитных средств, также является важным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.