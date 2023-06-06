Врач-терапевт Александра Мызникова рассказала, о каких проблемах со здоровьем может говорить ночная потливость.
По словам специалиста, не следует оставлять без внимания ночную потливость, в особенности, если этот симптом продолжается более недели. Врач-терапевт Александра Мызникова отмечает, что такой продолжительный симптом может говорить о тех или иных проблемах в организме. Именно поэтому важно как можно раньше обратиться к врачу, сообщает Wday.ru.
Ночная потливость может быть обусловлена рядом причин. Например, это может быть связано с инфекционными заболеваниями, нарушением работы щитовидной железы, гормональном дисбалансом, а также при снижении уровня сахара в крови при диабете и др.
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