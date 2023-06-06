Ирландские учёные назвали день недели, в который чаще всего случаются инфаркты

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные предположили, что риск сердечного приступа зависит от дня недели. Об этом заявили хирурги из Королевского колледжа Ирландии на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

Эксперты сравнили данные о более чем 10 000 пациентов и сделали вывод, что чаще всего инфаркт миокарда, при котором заблокирована полностью основная коронарная артерия, происходил в понедельник. В другие дни рабочей недели и в воскресенье также наблюдался повышенный уровень риска инфаркта такого типа.

По мнению учёных, данная закономерность может иметь связь с циркадными ритмами.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения.

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