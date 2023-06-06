Учёные предположили, что риск сердечного приступа зависит от дня недели. Об этом заявили хирурги из Королевского колледжа Ирландии на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.
Эксперты сравнили данные о более чем 10 000 пациентов и сделали вывод, что чаще всего инфаркт миокарда, при котором заблокирована полностью основная коронарная артерия, происходил в понедельник. В другие дни рабочей недели и в воскресенье также наблюдался повышенный уровень риска инфаркта такого типа.
По мнению учёных, данная закономерность может иметь связь с циркадными ритмами.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения.
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