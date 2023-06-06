Obesity: разные диета меняют характеристики сна человека

Эксперты из Уппсальского университета Швеции пришли к выводу, что здоровая и нездоровая диеты по-разному влияют на характеристики сна. Результаты работ учёных опубликовал журнал Obesity.

Фото: pixabay.com

Рацион, включающий большое количество жиров и сахара, приводил к снижению дельта-активности, увеличивая альфа- и тета-ритмы в период глубокого сна. Нездоровая диета приводит к изменения его колебательных характеристик, которые регулируют восстановительные свойства.

В эксперименте участвовали 15 здоровых мужчин. Они спали семь-девять часов в сутки и вели дневник.

Однако авторы не ответили точно на вопрос о том, могут ли изменения привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.

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