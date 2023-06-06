Психолог Марина Гладышева рассказала, что такое "реактивный навык" и как он помогает преодолевать стресс и спасать психику в сложных ситуациях.
Гладышева объяснила, что в экстремальных ситуациях сложно оставаться спокойным и собранным. Эксперт посоветовала выработать в себе реактивный навык реагирования, который поможет сохранить хладнокровие в стрессовой ситуации.
Специалист рекомендует понять, как вы обычно себя ведёте в условиях стресса. Кто-то, по словам психолога, впадает в оцепенение, а кого-то охватывают панические настроения.
"Только тренировки могут помочь в этой ситуации себя собрать", — цитирует слова Гладышевой iReactor .
Она советует пройти курсы, которые рассказывают, как правильно себя вести в конкретных ситуациях.
Психолог рассказала, что тренинги по пожарной безопасности состоят из усвоения последовательности действий — от уведомления пожарной службы и заканчивая эвакуацией людей из охваченного огнём здания.
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