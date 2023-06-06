Как реактивный навык помогает справляться с экстренными ситуациями, объяснила психолог

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Марина Гладышева рассказала, что такое "реактивный навык" и как он помогает преодолевать стресс и спасать психику в сложных ситуациях.

Фото: thebrandywinecenter.com

Гладышева объяснила, что в экстремальных ситуациях сложно оставаться спокойным и собранным. Эксперт посоветовала выработать в себе реактивный навык реагирования, который поможет сохранить хладнокровие в стрессовой ситуации.

Специалист рекомендует понять, как вы обычно себя ведёте в условиях стресса. Кто-то, по словам психолога, впадает в оцепенение, а кого-то охватывают панические настроения.

"Только тренировки могут помочь в этой ситуации себя собрать", — цитирует слова Гладышевой iReactor .

Она советует пройти курсы, которые рассказывают, как правильно себя вести в конкретных ситуациях.

Психолог рассказала, что тренинги по пожарной безопасности состоят из усвоения последовательности действий — от уведомления пожарной службы и заканчивая эвакуацией людей из охваченного огнём здания.

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