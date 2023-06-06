Врач-кардиолог рассказал о причинах "внезапных смертей" и "феномене рикошета"

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, к чему может привести повышенное артериальное давление.

Фото: Fotodom. ru

Медик рассказал, что давление ниже 140 на 90 считается не повышенным. Он посоветовал всем обзавестись тонометром и периодически измерять своё давление, особенно после 40-45 лет.

"Повышенное давление проявляется, прежде всего, головной болью, тошнотой, такой неврологической симптоматикой", — рассказал врач.

Конев отметил, что половина россиян страдает гипертонией.

"Это, к сожалению, приводит к тяжёлым последствиям, которые характеризуются сосудистыми катастрофами. Под сосудистыми катастрофами я имею в виду инфаркт, инсульт, что приводит к инвалидизации человека", — предупредил кардиолог.

Конев считает, что большинство людей недооценивает то, что может с ними случиться в результате сосудистой катастрофы.

"Ведь умереть-то не страшно, страшно остаться инвалидом на долгие годы и быть обузой для своих родственников. Вот это, наверное, самое печальное, что не понимает большинство наших людей. Более того, даже выявленная гипертония у лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, лечится адекватно не более 20-25%, а три четверти люди с давлением перестают принимать препараты. Лекарственные препараты, к сожалению, требуют практически пожизненного применения у лиц с артериальной гипертонией", — рассказал медик.

Кардиолог объяснил, что иногда гипертония протекает бессимптомно, что усыпляет бдительность людей. Отсутствие признаков недомогания, по словам врача, и приводит к сосудистым катастрофам.

"Большая часть тех самых внезапных смертей тоже может быть связана с тем, что человек не знает своего артериального давления, и если оно повышенное у него, то нужно принимать соответствующие меры. И, как я уже сказал, то же самое, что как только давление на фоне лекарств снижается, так пациент позволяет себе не принимать лекарственные средства, что вызывает обострение болезни, так называемый феномен рикошета, и еще больше увеличивает риск развития вот этих сосудистых катастроф", — объяснил Конев.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления.

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