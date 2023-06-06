Доктор Мясников дал простой совет гражданам РФ, самочувствие которых ухудшается при изменении погоды

Многие люди жалуются на плохое самочувствие в период, когда меняется погода. Врачи же ставят им "диагноз" — "метеозависимость". Известный доктор Александр Мясников считает таких специалистов непрофессионалами и дал совет россиянам, как побороть сонливость и апатию в такие дни.

Фото: ok.ru

Вместо сна и лежания на диване доктор рекомендует заняться физической активностью, а именно сделать бёрпи (burpee). Это круговая тренировка, которая в себя включает приседания, планку, отжимания и прыжки. Упражнения делаются последовательно.

Кроме того, необходимо следить за качеством ночного сна и принимать контрастный душ. Одним словом, необходимо делать то, что не хочется. Тогда слабость и сонливость как рукой снимет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.