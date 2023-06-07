Офтальмолог Ведерникова: Какие продукты сохраняют зрение

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зрение имеет свойство ухудшаться с возрастом. У человека могут возникать проблемы, такие как близорукость или дальнозоркость, а также другие проблемы с глазами.

Фото: pixabay.com

Офтальмолог Марина Ведерникова составила список продуктов, которые могут помочь отложить возникновение возрастных проблем со зрением.

Как сообщают "Кубанские новости", следует включить в свой рацион продукты, богатые витаминами А, С, Е и минералами:

морковь,

абрикосы,

болгарский перец,

шпинат,

брокколи,

яйца,

кабачки.

Ведерникова подчеркнула, что чем больше витаминов содержится в плодах и овощах, тем лучше они влияют на здоровье глаз. При этом рекомендуется употреблять свежие фрукты, так как в таком виде полезные микроэлементы сохраняются лучше.

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