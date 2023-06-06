Диетолог Арзамасцев: Самые вредные орехи - жареные

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о вреде орехов, которые длительное время находятся на прилавках магазинов, — информирует "Вечерняя Москва".

Фото: pixabay.com

По словам врача, организму вред причиняет не сам орех, а его обработка. Жареные орехи, конечно же, приносят больше вреда, так как они содержат значительное количество жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры.

Врач отметил, что подобные орехи следует исключить из рациона у людей с повышенным уровнем холестерина.

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Орехи. Полезные свойства и факты. Диетолог. Нутрициолог Инна Кононенко на 78 ТВ СПб