Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о вреде орехов, которые длительное время находятся на прилавках магазинов, — информирует "Вечерняя Москва".
По словам врача, организму вред причиняет не сам орех, а его обработка. Жареные орехи, конечно же, приносят больше вреда, так как они содержат значительное количество жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры.
Врач отметил, что подобные орехи следует исключить из рациона у людей с повышенным уровнем холестерина.
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