Гастроэнтеролог Яковлева: сколько яиц можно есть в неделю

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог и терапевт из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, Александра Яковлева, поделилась информацией о том, сколько яиц можно употреблять без вреда для здоровья. По ее мнению, для здорового человека оптимальным количеством яиц в неделю является 5-7 штук.

Фото: pixabay.com

Однако некоторым людям рекомендуется ограничить количество яиц в своем рационе:

"При повышенном уровне холестерина следует употреблять не более 2-3 яиц в неделю. Врачи также рекомендуют осторожно относиться к этому продукту людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени", — передает Яковлева в словах, процитированных "Газетой.Ru".

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Медики выяснили, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья