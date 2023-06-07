Гастроэнтеролог и терапевт из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, Александра Яковлева, поделилась информацией о том, сколько яиц можно употреблять без вреда для здоровья. По ее мнению, для здорового человека оптимальным количеством яиц в неделю является 5-7 штук.
Однако некоторым людям рекомендуется ограничить количество яиц в своем рационе:
"При повышенном уровне холестерина следует употреблять не более 2-3 яиц в неделю. Врачи также рекомендуют осторожно относиться к этому продукту людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени", — передает Яковлева в словах, процитированных "Газетой.Ru".
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