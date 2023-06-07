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Диетолог Соломатина: Ежедневный суп необязателен, можно обойтись

0:59
Здоровье

Диетолог Елена Соломатина утверждает, что современный образ жизни не предполагает значительных физических нагрузок, поэтому добавление супа в повседневное питание необязательно, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Диетолог Соломатина: Ежедневный суп необязателен, можно обойтись
Фото: pixabay.com

Кроме того, некоторые сорта супов эксперт вообще назвала неценными для здоровья.

"В прошлом сытные первые блюда были неотъемлемой частью нашей жизни. Их готовили на жирном мясе, добавляли крупы и подавали супы с хлебом. Это делало пищу более питательной и насыщенной. Людям требовалось большое количество энергии для выполнения повседневных задач", — отметила она.

Тем, кто любит данное блюдо, она рекомендует частично или полностью заменить мясные бульоны на овощные. По ее мнению, легкие овощные супы способствуют снижению лишнего веса, поскольку создают ощущение сытости в желудке и предотвращают переедание.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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