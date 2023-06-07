У определенных групп людей существует повышенный риск возникновения сердечного приступа. Один из основных факторов, способных вызвать такие проблемы, — гипертония.
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Портал "Белновости" составил список продуктов, которые помогают предотвратить подобные серьезные нарушения работы сердца.
Овсяная каша. Повышение уровня вредного холестерина (LDL) в крови может приводить к образованию налетов в кровеносных сосудах, что повышает риск сердечного приступа и инсульта. Овсянка содержит клетчатку, которая эффективно снижает уровень вредного холестерина.
Сладкий картофель. Батат, также известный как сладкий картофель, является древним плодом, известным человечеству уже много тысячелетий. Этот экзотический клубень становится все более популярным и в нашей стране. Он богат клетчаткой и обладает большим количеством антиоксидантов, которые играют важную роль в защите сердца и кровеносных сосудов.
Черника. Эта ягода считается одним из лучших источников антиоксидантов. Для людей с повышенным риском сердечного приступа черника является практически обязательным продуктом, рекомендуется употреблять ее ежедневно.
Бананы. Повышенный риск сердечного приступа часто связан с гипертонией или хроническим повышением артериального давления. Калий играет важную роль в снижении артериального давления, а бананы являются отличным источником этого минерала.
Чеснок. Чеснок эффективно предотвращает образование тромбов и тем самым снижает риск инсульта. Особенно полезно употреблять свежий чеснок — рекомендуется съедать хотя бы один-два зубчика в день.
Тыквенные семечки. Употребление продуктов, богатых магнием (таких как тыквенные семечки, миндаль, шпинат, капуста, мангольд), может снизить риск инсульта на 22 процента.
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