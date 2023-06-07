Эндокринолог Сюракшина: как определить, какие хлебцы полезны, а какие нет

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Елена Сюракшина поделилась сведениями о том, как выбрать самые полезные хлебцы. Этот продукт является популярным среди людей, следящих за своим питанием, сообщают "Кубанские новости".

Фото: REX/ Shutterstock

Для людей, придерживающихся безглютеновой диеты, доктор рекомендует выбирать

рисовые,

гречневые

или овсяные

хлебцы. А наиболее полезными будут мультизлаковые хлебцы.

Этот продукт богат клетчаткой, витаминами, минералами и микроэлементами. Благодаря отсутствию дрожжей в составе, хлебцы полезны для людей, страдающих

сахарным диабетом,

сердечно-сосудистыми заболеваниями

и желающих похудеть.

Однако детям до четырех лет не рекомендуется их употребление.

Согласно словам специалиста, самыми вредными считаются хлебцы, содержащие усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы и другие химические добавки.

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Как выбрать полезные хлебцы? | Обзор