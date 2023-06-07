Эндокринолог Елена Сюракшина поделилась сведениями о том, как выбрать самые полезные хлебцы. Этот продукт является популярным среди людей, следящих за своим питанием, сообщают "Кубанские новости".
Для людей, придерживающихся безглютеновой диеты, доктор рекомендует выбирать
хлебцы. А наиболее полезными будут мультизлаковые хлебцы.
Этот продукт богат клетчаткой, витаминами, минералами и микроэлементами. Благодаря отсутствию дрожжей в составе, хлебцы полезны для людей, страдающих
Однако детям до четырех лет не рекомендуется их употребление.
Согласно словам специалиста, самыми вредными считаются хлебцы, содержащие усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы и другие химические добавки.
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