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Нутрициолог Виноградова: Какими напитками натощак вы повредите желудку

1:33
Здоровье

Эти напитки могут серьезно навредить вашему здоровью, если их употреблять натощак. Нутрициолог Кристина Виноградова перечислила самые вредные напитки в интервью порталу "Москва 24".

Нутрициолог Виноградова: Какими напитками натощак вы повредите желудку
Фото: menslife.com

"Во-первых, никогда не следует употреблять алкоголь натощак. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Регулярное употребление алкоголя натощак может привести к гастриту и язве", предупреждает Виноградова.

Также не рекомендуется пить кофе сразу после пробуждения.

"Этот горький напиток может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно для людей, страдающих воспалительными заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит и дуоденит", — говорит врач.

Газированные напитки, выпитые натощак, также могут нанести вред вашему желудку. Не рекомендуется также употреблять на голодный желудок кислые фруктовые соки и чрезмерно горячий чай.

"Если вы пьете воду с лимоном утром, лучше добавлять небольшой кусочек лимона", подчеркивает нутрициолог.

Слишком сладкие напитки также не рекомендуется пить утром.

"Они вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Со временем это может привести к развитию инсулинорезистентности и повышенному риску развития сахарного диабета второго типа", отмечает Виноградова.

Что же следует пить утром? Можно заваривать травяные чаи или просто пить воду.

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20 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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