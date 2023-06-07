Педиатр Османов: Почему молочные супы для детей лучше мясных

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Исмаил Османов объяснил, почему детям важно употреблять супы. Согласно мнению этого врача, основная польза заключается в том, что этот продукт помогает предотвратить обезвоживание и стимулирует обменные процессы.

Фото: pixabay.com

Особенно важно включить суп в рацион детей младшего возраста, которым следует употреблять его два-три раза в неделю.

Медик рекомендует предпочитать вегетарианский вариант или молочный суп, а не мясные бульоны, которые могут раздражать слизистую оболочку. При этом первое блюдо не должно быть жирным или острым.

Исходя из слов Османова, детям в возрасте до трех лет рекомендуется употреблять порцию супа около 150-180 мл. Для детей от трех до семи лет норма составляет до 200 мл, а для детей от 11 лет и старше — до 250 мл.

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