Педиатр Исмаил Османов объяснил, почему детям важно употреблять супы. Согласно мнению этого врача, основная польза заключается в том, что этот продукт помогает предотвратить обезвоживание и стимулирует обменные процессы.
Особенно важно включить суп в рацион детей младшего возраста, которым следует употреблять его два-три раза в неделю.
Медик рекомендует предпочитать вегетарианский вариант или молочный суп, а не мясные бульоны, которые могут раздражать слизистую оболочку. При этом первое блюдо не должно быть жирным или острым.
Исходя из слов Османова, детям в возрасте до трех лет рекомендуется употреблять порцию супа около 150-180 мл. Для детей от трех до семи лет норма составляет до 200 мл, а для детей от 11 лет и старше — до 250 мл.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.