Чем на самом деле полезен болгарский перец

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты рекомендуют есть болгарский перец при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, проблемах со зрением и депрессии. Этот доступный в любое время года овощ обладает более высоким содержанием витамина С, чем цитрусовые, сообщает "Гастрономъ".

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Красный перец способствует защите клеток от разрушения. В нём содержится особенно много ликопина, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий. Кроме того, красный перец богат капсантином, веществом, которое стимулирует обмен веществ и способствует снижению веса.

Жёлтые и оранжевые перцы благотворно влияют на зрение. Они содержат каротиноиды, которые предотвращают развитие катаракты.

Все сорта болгарского перца, независимо от цвета, улучшают когнитивные функции. Высокое содержание витамина С в них, превосходящее содержание в цитрусовых, помогает поддерживать память и защищает от депрессии. Витамин А, также присутствующий в перце, повышает иммунитет, а витамин В способствует улучшению настроения.

Болгарский перец также помогает контролировать артериальное давление. За это отвечает кверцетин, обладающий мощными антиоксидантными свойствами и способностью регулировать уровень артериального давления.

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