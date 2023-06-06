Диетолог Евгений Арзамасцев описал какао как ценный напиток для пожилых людей, благотворно влияющий на функционирование кишечника и укрепляющий нервную систему, сообщает информационный канал "Москва 24".
По словам Арзамасцева, данный напиток обладает значительным содержанием витаминов группы В, а также магния, который способствует поддержанию гормонального равновесия и настроения, обеспечивая высокий уровень энергии. Более того, какао содержит железо, поэтому его рекомендуется употреблять при анемии.
"В какао содержится изрядное количество магния, который положительно влияет как на перистальтику кишечника, так и на работу нервной системы. Он оказывает воздействие на нервные процессы и обмен веществ", — отметил эксперт.
Стоит отметить, что содержание кофеина в какао намного ниже, чем в кофе или чае. Кроме того, какао является источником теобромина — вещества, заменяющего кофеин с бодрящим эффектом, при этом не вызывающего учащённого сердцебиения, тревожности или привыкания. Исследования подтверждают, что компоненты, содержащиеся в какао, помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и стрессом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.