Диетолог назвал напиток, который укрепляет нервы

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Евгений Арзамасцев описал какао как ценный напиток для пожилых людей, благотворно влияющий на функционирование кишечника и укрепляющий нервную систему, сообщает информационный канал "Москва 24".

Фото: pixabay.com

По словам Арзамасцева, данный напиток обладает значительным содержанием витаминов группы В, а также магния, который способствует поддержанию гормонального равновесия и настроения, обеспечивая высокий уровень энергии. Более того, какао содержит железо, поэтому его рекомендуется употреблять при анемии.

"В какао содержится изрядное количество магния, который положительно влияет как на перистальтику кишечника, так и на работу нервной системы. Он оказывает воздействие на нервные процессы и обмен веществ", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что содержание кофеина в какао намного ниже, чем в кофе или чае. Кроме того, какао является источником теобромина — вещества, заменяющего кофеин с бодрящим эффектом, при этом не вызывающего учащённого сердцебиения, тревожности или привыкания. Исследования подтверждают, что компоненты, содержащиеся в какао, помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и стрессом.

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