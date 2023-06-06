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Нарколог об отравлении людей сидром: определить метанол на вкус, цвет и запах нельзя

1:28
Здоровье

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев прокомментировал инцидент с массовым отравлением людей сидром.

Нарколог об отравлении людей сидром: определить метанол на вкус, цвет и запах нельзя
Фото: pixabay. com

Казанцев объяснил, что коварство метилового спирта, который чаще всего добавляют в крепкие алкогольные напитки, заключается в том, что его невозможно отличить от этанола ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху.

Ранее жительница Самары рассказала об отравлении мужа сидром.

"К разливному сидру и вину стоит относиться с подозрением, предупредил медик. Чтобы отравиться, достаточно небольшого нарушения хранения или производства. Не говоря уже о добавлении в напиток метанола", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".

Нарколог отметил, что метанол даже в малых дозах может привести к слепоте или к летальному исходу.

Медик рассказал, как спастись, если произошло отравление некачественным алкоголем. Казанцев объяснил, что признаки отравления метанолом начинают проявляться через достаточно большое количество времени.

Он призвал незамедлительно вызывать скорую помощь, если проявились такие симптомы, как сердцебиение, головокружение, падение давления, тошнота.

Нарколог предупредил, что попытки оказать пострадавшему помощь самостоятельно могут лишь усугубить дело. Он назвал допустимым лишь промывку желудка до приезда медиков. 

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отравление сидром
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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