Врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила несколько симптомов, которые указывают на излишнее содержание сахара в организме. Специалист отметила, что его чрезмерное потребление может спровоцировать серьёзные заболевания.
Первый тревожный признак, на который стоит обратить внимание — постоянная усталость. Врач подчеркнула, что граждане, любящие делать перекусы шоколадками или другими сладостями, лишь вредят своему здоровью. Она объяснила: сахар действительно придаёт энергии, но не имеет долгосрочного действия, а лишь провоцирует слабость.
Второй признак — ослабленный иммунитет. Гуреева отметила: частое возникновение простудных заболеваний также является показателем излишнего содержания сахара в организме.
Третий признак — проблемы с пищеварением. Эндокринолог рассказала, что высокий показатель сахара в организме способствует нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому у человека часто возникают запоры, приступы диареи, вздутие или метеоризм.
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