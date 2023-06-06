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Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара

1:07
Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила несколько симптомов, которые указывают на излишнее содержание сахара в организме. Специалист отметила, что его чрезмерное потребление может спровоцировать серьёзные заболевания.

Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Фото: pixabay. com

Первый тревожный признак, на который стоит обратить внимание — постоянная усталость. Врач подчеркнула, что граждане, любящие делать перекусы шоколадками или другими сладостями, лишь вредят своему здоровью. Она объяснила: сахар действительно придаёт энергии, но не имеет долгосрочного действия, а лишь провоцирует слабость.

Второй признак — ослабленный иммунитет. Гуреева отметила: частое возникновение простудных заболеваний также является показателем излишнего содержания сахара в организме.

Третий признак — проблемы с пищеварением. Эндокринолог рассказала, что высокий показатель сахара в организме способствует нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому у человека часто возникают запоры, приступы диареи, вздутие или метеоризм.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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