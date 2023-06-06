Гормональные контрацептивы в таблетках могут привести к повышению кровяного давления у женщин старше 45 лет, заявили учёные из Канады.
Согласно выводам исследователей из Университета Калгари, гормоны эстроген и прогестерон, который врачи часто назначают пациентам после наступления менопаузы, оказывают различное действие на организм в зависимости от лекарственной формы. Именно таблетки с эстрогеном несут опасность для гипертоников.
"У женщин, принимавших пероральную (таблетки. — Прим. ред.) терапию эстрогенами, риск развития высокого кровяного давления был на 14% больше, если сравнивать с теми, кто принимал трансдермальный (пластырь. — Прим. ред.) эстроген, и на 19% выше по сравнению с теми, кто применял вагинальные методы", — пишет издание Hypertension.
Специалисты отмечают, что исследование проводилось в течение 10 лет, и выводы сделаны на основании анализа медицинских данных 112 тысяч женщин.
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