Hypertension: Гормональные таблетки повышают риск высокого давления у женщин после 45 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гормональные контрацептивы в таблетках могут привести к повышению кровяного давления у женщин старше 45 лет, заявили учёные из Канады.

Фото: Splash/ All Over

Согласно выводам исследователей из Университета Калгари, гормоны эстроген и прогестерон, который врачи часто назначают пациентам после наступления менопаузы, оказывают различное действие на организм в зависимости от лекарственной формы. Именно таблетки с эстрогеном несут опасность для гипертоников.

"У женщин, принимавших пероральную (таблетки. — Прим. ред.) терапию эстрогенами, риск развития высокого кровяного давления был на 14% больше, если сравнивать с теми, кто принимал трансдермальный (пластырь. — Прим. ред.) эстроген, и на 19% выше по сравнению с теми, кто применял вагинальные методы", — пишет издание Hypertension.

Специалисты отмечают, что исследование проводилось в течение 10 лет, и выводы сделаны на основании анализа медицинских данных 112 тысяч женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.