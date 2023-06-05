Токсиколог Вехова назвала гражданам РФ признаки отравления некачественным алкоголем

Некачественный алкоголь присутствует на прилавках магазинов. Его употребление может привести к тяжёлым последствиям и даже смерти. Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по токсикологии Наталья Вехова рассказала, какие симптомы указывают на отправление алкоголем.

Фото: Fotodom.ru

Специалист информирует, что признаки интоксикации могут проявляться не сразу, а спустя несколько часов. Это может быть головная боль, тошнота, рвота, судороги, пониженное и повышенное артериальное давление. Человека с данными симптомами нельзя оставлять одного. Следует вызвать "скорую", а до её приезда промывать желудок водой без газа и добавок.

Вехова отметила, что более 60% отравлений с летальным исходом связаны со спиртными напитками.

"Алкоголь — яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем. Несвоевременное обращение за медпомощью при острых отравлениях может привести к смерти", — заключила специалист в беседе с "КП".

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