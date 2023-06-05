Врач-диетолог Соломатина не советует гражданам РФ есть на ночь даже полезный хлеб

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб из муки высшего сорта хоть и содержит полезные ингредиенты, но вреден для фигуры. Это знают все. Его не рекомендуется употреблять в пищу тем, кто следит за своим весом. Что касается "правильного" хлеба, то и в его приёме есть ограничения.

Фото: pixabay. com

Врач-диетолог Елена Соломатина не рекомендует есть любой хлеб на ночь, так как в организм поступают углеводы, а это не что иное, как энергия, которую необходимо расходовать.

"Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес", — приводит Москва 24 слова специалиста.

Вред принесёт не только белый и ржаной хлеб, но и цельнозерновой, который считается более полезным для человека. В нём присутствует клетчатка, которая будет откладываться в жир, пусть и более медленно, предупреждает Соломатина. Лучшее время для приёма в пищу хлеба — утро или обед.

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