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Эксперты перечислили продукты для густоты и роста волос

1:04
Здоровье

Эксперты выделили три продукта, которые способствуют активному росту волос, сообщают "Белновости".

Эксперты перечислили продукты для густоты и роста волос
Фото: pixabay.com
  • Яйца. Специалисты считают яйца наиболее доступным и эффективным средством для улучшения состояния волос. Этот продукт является источником белка, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют появлению роскошных и длинных волос.
  • Шпинат. Шпинат справедливо считается одним из самых ценных продуктов для красоты, здоровья и долголетия. Регулярное употребление порции шпината 3-4 раза в неделю может значительно улучшить состояние волос.
  • Авокадо. Преимуществом этого плода является его способность бороться с такой актуальной проблемой, как выпадение волос. Достаточно употреблять по одному авокадо 2-3 раза в неделю для достижения положительного эффекта. Эта привычка также существенно укрепит общее состояние здоровья.

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Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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